为保护孩童 菲总统将杀死毒贩

（联合早报网讯）菲律宾总统杜特尔特3日对一群学生说，为了保护他们，他将“毫不犹豫地把毒贩杀死”。他还鼓励学生们加入军队保家卫国。

杜特尔特当天在总统府举行的一场童子军典礼上说，如果毒贩来“碰我们的孩子”，他将把他们杀死。

他对在座的学生们说：“我需要军人，我需要童子军。谁想成为军人？我指望你们，你们准备好了吗？孩子们，回答我。要永远爱你的国家。”

自去年中上台以来，杜特尔特便雷厉风行，以强硬手段扫毒。根据官方，警方在这场毒品战争中至今击毙了超过2500人，另有5000多人被不明身份者杀死。

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