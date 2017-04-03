缅甸卡拉OK酒吧大火 至少15人死亡

（联合早报网讯）缅甸中部一家卡拉OK酒吧发生大火，令在场高歌的客人受困在充满有毒浓烟的包厢内，造成至少15人死亡。

法新社报道，这起事故于2日晚上在缅甸中部城市马韦（Magway）的一家KTV酒吧发生。大火吞噬了顶楼，造成11名男子和4名女子丧命。

当地消防局负责人说，所有死者都死在KTV包厢。他还说，由于电力系统过热，导致歌唱包厢内的隔音层起火。

据了解，四名女死者是这家KTV的服务生。警方已经以疏于防范起诉业主。

卡拉OK酒吧在缅甸相当受欢迎，但许多这类酒吧也提供非法色情服务。

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