圣彼得堡爆炸案 多国表哀悼慰问

（联合早报网讯）国际社会对周一（3日）发生的俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸案表示震惊，各国政要纷纷向俄罗斯表示哀悼和慰问。

美国总统特朗普在白宫的一个活动上说：“全球都在发生（恐怖袭击），这肯定是一件糟糕的事情。”

美国驻俄罗斯使馆向圣彼得堡地铁爆炸案遇难者表示哀悼。美国使馆发言人表示美方对爆炸事件“震惊和悲伤”。美国使馆也同时向在圣彼得堡的美国公民发出安全警示，要求他们保持警觉，确保个人安全。

德国总理默克尔形容，这是一起“野蛮行为”；英国外长约翰逊则对爆炸案表示震惊，并向遇难者家属表示慰问。上个月，英国议会大厦附近遭遇恐怖袭击，造成包括袭击者在内的4人死亡、约40人受伤。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟成员国所有外长一起关注圣彼得堡的新闻，“我们的心与俄罗斯人民同在”。

刚在上周对圣彼得堡进行访问的欧洲理事会议会大会（PACE）主席阿格拉蒙特形容，这是“可怕的悲剧”，他对遇难者表示哀悼。

北约秘书长斯托尔滕贝格向在圣彼得堡地铁爆炸案中受到影响的俄罗斯民众及其家属表示“最深切的慰问”。

印度总理莫迪对圣彼得堡地铁爆炸造成的人员伤亡表示悲痛，马来西亚首相纳吉则对爆炸导致无辜平民死亡的行径予以谴责。

俄罗斯官方已将圣彼得堡的地铁爆炸案定性为“恐怖袭击”。俄卫生部发布的消息说，爆炸目前造成11人死亡，约45人受伤，其中多人伤势严重。

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