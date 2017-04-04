不放员工看球 超市沃尔玛被罚款

（联合早报网讯）巴西最高劳工法庭周一（3日）判定，超市连锁集团沃尔玛在2014年世界杯足球赛期间，不放员工去观看巴西队的比赛是违法行为，因此需要支付每名员工两个工作日的工资。

新华社报道，巴西最高劳工法庭认定，沃尔玛下属在巴拉那州的一家超市不遵守市政府有关巴西队比赛集体放假的规定，不给员工放假，使他们无法观看2014年世界杯揭幕战巴西与克罗地亚比赛的转播。

这是巴西司法机关就这一事件的第四次判决，此前地方法庭判决后沃尔玛多次上诉，这次最高劳工法庭的判决维持了此前的认定，但减少了罚款额。

地方法庭判定的罚款额是支付每名员工半个月最低工资，而这次判决是支付每名员工两个工作日的工资。

按照当时的规定，超市应该在比赛开始前30分钟放员工下班，如果这家超市在赛后恢复营业，也必须在比赛结束半小时后才能开门。超市员工工会的起诉书上说，超市违反规定，在比赛期间一直在营业。

而沃尔玛的辩护律师称，虽然超市5月与工会签署了集体放假的协议，但是这一协议直到当年7月17日才在劳工部注册在案，因此在世界杯期间并未生效。但法院认定“劳工部的注册承认协议有效期从5月开始”。

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