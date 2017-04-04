南非主权信用评级降为垃圾级 兰特大跌

（联合早报网讯）国际评级机构标准普尔周一（3日）将南非的主权信用评级下调，将长期外币主权信用评级从BBB-降为BB+，成为垃圾级。受此影响，南非货币兰特再次大跌，当天跌幅将近3%。

上周五（3月31日）凌晨，南非总统祖马撤换了近三分之一的内阁成员，其中包括财长戈尔丹在内的10名部长。而此前，戈尔丹被认为是南非经济保持稳定的保证。

祖马此举不仅受到两大在野党民主联盟和自由经济斗士的杯葛，执政党非国大常委中的副总统拉马福萨和总书记曼塔谢也公然表示反对。

根据计划，标准普尔今年6月份才公布南非的主权信用评级，不过此次提前两个月公布。标准普尔认为，南非上周大范围的内阁重组带来了很大的负面影响。除了财政方面存在风险，南非政局也有进一步恶化的趋势。因此，该机构认为南非的长期外币主权信用是“投机级”（垃圾级）而非“投资级”。同时，标准普尔还将南非本币的长期评级从BBB级降为BBB-。

标准普尔在声明中说：“这次评级的降低，是因为我们认为非国大领导的政府内阁人员调整后可能会造成分裂。财政部长的换人已经给政策的连贯性带来了风险。经济增长和财政支出出现负面效果的可能性已经增大。”

声明还指出，标准普尔认为南非政府或有负债可能上升，尤其是正在招标建设新核电站的能源领域。南非国家电力公司之前改善财政状况的计划可能无法全面及时地实施。标准普尔认为：“预算拖延的风险较高，这也将对南非的资本成本造成上行压力，进一步打压增长已经很缓慢的经济。”

受此影响，南非兰特的汇率从1美元兑换13.36兰特跌到了13.74。这也延续了祖马总统有意解雇戈尔丹的消息传出后的跌势，从过去10天中的最高点12.31一路下跌。

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