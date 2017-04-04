俄地铁爆炸 凸显公交易成恐袭目标

（联合早报网讯）俄罗斯第二大城圣彼得堡周一（3日）发生地铁爆炸案，造成11死45伤。根据安全专家，由于出入口和乘客众多，地铁逐渐成为恐怖炸弹攻击目标。

中央社引述《今日美国报》（USA Today）网站报道，欧洲多年来一直提防地铁爆炸事件重演。以下为近年重大攻击案。

●2016年3月比利时布鲁塞尔：机场和附近地铁站遭遇自杀炸弹客攻击，造成32人丧生，数十人受伤。

●2015年11月法国巴黎：自杀式炸弹手和枪手袭击剧场、体育场、餐厅和酒吧，造成130人丧命，数百人受伤。案发后，巴黎第10、第11区地铁站大多关闭以防患未然。

●2005年7月英国伦敦：自杀式炸弹手在地铁和双层巴士上发动攻击，夺走52条人命。

一般来说，地铁和其他列车系统很难避免恐怖分子出入，因为出入口和乘客为数众多。不过全球风险管理专家罗曼认为，美国纽约市的多层维安组织方式，或许可视为参考。

罗曼指出，纽约市靠着制服警察、便衣警察、嗅弹犬、闭路摄像监视、以及在宾夕法尼亚车站和中央车站等高价值目标进行巡逻活动来组织多层维安。这些多层维安措施，让恐怖分子愈来愈难有效犯案，要遏制犯案率“并非不可能”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅