韩检方到看守所盘问前总统朴槿惠

（联合早报网讯）韩国检方今天（4日）上午在首尔看守所讯问涉贿的前总统朴槿惠，预计下午6点（新加坡时间5点）前结束。

韩联社引述检方和看守所方面消息，韩国检察厅特别调查本部专案组于上午9点20分抵达位于京畿道义王市的首尔看守所，10点正式开始讯问。

据悉，讯问在看守所的教导官办公室内进行。专案组全盘讯问朴槿惠涉嫌的13宗指控，主要包括受贿298亿韩元（约3725万新元）、强制大企业向Mir财团和K体育财团出资、指示编制管理“文艺界黑名单”、协助亲信崔顺实中饱私囊等，而当天讯问的重点在于求证朴槿惠与崔顺实是否同谋受贿。

在之前的检方调查和批捕审查中，朴槿惠否认了大部分指控，因此本次调查中她将作何表态备受关注。有观点提出，应让其与被关押在同一看守所的崔顺实等进行对质，但可行性较低。崔顺实当天上午10点到首尔中央地方法院出庭受审。

朴槿惠是继因造反巨贪等罪名于1995年被捕的全斗焕、卢泰愚后，首名在看守所受讯的韩国前总统。检方原计划传唤朴槿惠到检察厅讯问，但朴槿惠以心理准备不足和警卫安全问题为由，要求在看守所内受讯，检方接受了她的请求。

检方表示，鉴于场地特殊，在看守所无法调查到很晚，预计下午6点前会结束讯问。接下来检方还将进行三到四次调查，查证具体嫌疑和犯罪事实后，争取在本月17日大选竞选活动正式启动前对朴槿惠提起公诉。朴槿惠的收押期限截至本月19日。

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