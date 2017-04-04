时隔85天 日大使抵韩返岗

（联合早报网讯）为抗议釜山总领馆前立像纪念慰安妇于今年1月被召回的日本驻韩大使长岭安政在当地时间4日晚9时58分许抵达首尔金浦机场。这是他时隔85天返岗。

在抵达机场后，长岭安政表示，希望立刻能与韩国代总统黄教安等主要人士会面，强烈呼吁韩方履行韩日慰安妇协议。他说，接受首相安倍晋三和外务大臣岸田文雄的指示，决定重回岗位。

长岭安政说，包括在朝鲜问题上的合作等，韩日两国今后需要携手共同解决的事宜也相当重要。5月9日韩国将举行总统选举，日方对此保持关注，作为日本大使，他将尽全力应付与此相关的问题。

据韩联社报道，日本大使预计可能随即推进与黄教安或外长尹炳世等高层人士会面。韩国外交部发言人赵俊赫当天早些在例行记者会上曾表示，若长岭安政返岗后正式请求拜会外交部高官等政府主要人士，韩方将综合各种因素再做定夺。

与此同时，今年1月初一同被召回的驻釜山总领事森本康敬当晚8点22分抵达釜山金海机场。森本康敬随大使长岭安政回日本以示抗议，时隔85日重新返岗。面对韩联社蹲点记者提问，他一言不发匆忙离开机场。

日本外长岸田文雄3日下午记者会上表示，为对韩国将于5月初举行的总统选举提前做准备，敦促韩方履行《韩日慰安妇问题协议》，日本政府决定让驻韩大使返岗。

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