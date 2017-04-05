厄瓜多尔前副总统莫雷诺当选总统

（联合早报网讯）厄瓜多尔全国选举委员会4日宣布，厄执政党主权祖国联盟运动候选人、前副总统莫雷诺在2日举行的总统选举第二轮投票中获胜，当选厄瓜多尔总统。

厄全国选举委员会说，根据已完成的对99.65%选票的统计结果，莫雷诺赢得51.16%的选票，创造机会运动候选人吉列尔莫·拉索获得48.84%的选票。

拉索目前尚未承认败选。

大选结果公布后，莫雷诺在位于基多的主权祖国联盟运动总部举行记者会，对厄瓜多尔人民的信任表示感谢。莫雷诺说，为了国家利益，他愿意联合各方力量，并与全国各党派开展对话，共商国是。

莫雷诺现年64岁，曾任厄瓜多尔副总统，45岁时因遇袭致残，出行需坐轮椅。

厄瓜多尔总统选举第一轮投票于2月19日举行。莫雷诺和拉索得票率居前两位，但均未赢得法定的获胜票数，两人进入第二轮角逐。

4月2日，厄瓜多尔举行总统选举第二轮投票。根据厄选举法，在第二轮投票中获得有效选票多数者当选总统。

厄瓜多尔大选每四年举行一次。本次选举共有1280万选民参加，以选出新一届总统、137名国民大会议员和5名代表厄瓜多尔的安第斯议会议员。

在第一轮投票中，主权祖国联盟运动赢得超过半数的国民大会议席。

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