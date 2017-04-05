前奥巴马官员否认窃听特朗普助手电话

（联合早报网讯）美国总统特朗普暗示其前任奥巴马总统的国家安全顾问赖斯去年窃听特朗普助手与外国人的谈话，并为了政治目的而寻求暴露这些人的身份。赖斯周二驳斥说，这完全不是事实。

美国之音报道，赖斯在接受MSNBC采访时说，特朗普一个月前指责奥巴马对他进行监听是毫无事实根据的。一些议员和情报官员也否认了这一说法。

特朗普最近两天不断在推特上发文，以“肯定的语气”引述新闻报道说， 赖斯下令对特朗普进行监听。

赖斯说，在她担任白宫重要职务期间，每天都要审阅美国情报报告，并经常要求情报人员透露在对外国人进行日常监视期间被窃听到与外国情报人员交谈的美国人的姓名。

她说，同样的信息也提供给国务卿、国防部长和国家情报总监。这是他们保护美国国家安全工作的一部分。

赖斯说，任何有关信息都没有用于在政治上反对特朗普去年的竞选活动。

有媒体报道说，赖斯列出了一个特朗普官员的名单，这些人都是被故意窃听的对象。赖斯否认说没有这回事，但她表示，特朗普一些助手的通话有可能被偶然监听到。

一些美国议员要求赖斯在调查俄罗斯干预美国大选的国会委员会作证，但赖斯在采访中没有说她是否会到国会作证。

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