叙疑似化武袭击 死亡人数增至72

（联合早报网讯）叙利亚人权观察组织周三说，叙利亚西北部伊德利卜省发生的疑似化学武器袭击，死亡人数已增至72人，其中包括20名儿童和17名妇女

法新社报道，该组织还说，由于一些人仍下落不明，死亡人数可能还会增加。

早前报道称，总部位于英国伦敦的叙利亚人权观察组织周二说，叙利亚伊德利卜省南部一个小镇当天早些时候遭到空袭，战机在空袭中使用毒气，造成大量人员伤亡。

该组织没有指出实施空袭的战机是来自叙政府军、俄罗斯还是美国主导的打击极端组织伊斯兰国国际联盟。叙利亚军方否认使用化学武器。

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