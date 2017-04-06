菲政府与菲共签署临时停火协议

（联合早报网讯） 菲律宾政府与菲律宾共产党（菲共）5日在荷兰举行的新一轮和平谈判中达成一致，双方共同签署了临时停火协议。

据菲律宾媒体报道，这份临时停火协议对菲政府和菲共武装力量均有约束力，协议内容还包括创建军事缓冲区以及建立停火监督机制。

菲律宾总统和平事务顾问杜雷萨在协议签署后的新闻发布会上表示，临时停火协议的签署将确保和平谈判可以继续推进。

杜雷萨说：“签署双边停火协议值得祝贺，但和谈工作实际上刚刚开始，更为重要的是协议的执行。”

主持当天协议签署的挪威特使斯拉图姆表示，签署临时停火协议将有助双方避免“采取新的敌对和挑衅行动”。

20世纪60年代，菲共组建武装部队“新人民军”，试图以武力推翻政府，双方冲突持续50余年，导致三万余人丧生。虽然菲政府过去也试图与菲共达成和解，但因种种原因未能成功。

杜特尔特去年6月出任菲律宾总统后，致力于推动政府与菲共和谈。菲政府与菲共去年8月和10月在挪威奥斯陆举行两轮和谈，双方在和谈前分别宣布单方面停火。

今年1月，双方在意大利罗马举行的第三轮和谈破裂，随后先后宣布暂停单方面停火。今年3月，菲政府宣布将于4月同菲共在荷兰进行第四轮谈判。

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