翁山淑枝否认缅罗兴亚人遭种族清洗

（联合早报网讯） 曾获诺贝尔和平奖的缅甸实质领导人翁山淑枝在接受英国广播公司专访时，否认缅甸少数族裔罗兴亚穆斯林遭到种族清洗。

翁山淑枝承认，大多数在缅甸西部若开邦（Rakhine）居住的罗兴亚穆斯林确实面临许多问题，但用“种族清洗”一词来形容这种状况“太过火了”。

她告诉英国广播公司（BBC）记者费格尔·基恩（Fergal Keane）：“我不认为有种族清洗。对所发生的事，用种族清洗来形容太过火了。”

针对罗兴亚穆斯林普遍遭到虐待的报道，她表示：“你所说的不仅是种族清洗的问题，而是持不同分歧意见的人的问题。我们正试图弥合这种分歧。”

翁山淑枝说，缅甸将展开双臂欢迎那些返回家园的罗兴亚人。“如果他们回来，他们是安全的。这得由他们决定了，有些人已经回来了。

以佛教徒居多的缅甸有约130万名罗兴亚穆斯林，大部分住在若开邦。这些罗兴亚人没有公民权，被视为是来自孟加拉国的非法移民，在缅甸是被边缘化的族群。孟加拉自1992年起也拒绝批给罗兴亚人难民资格，使得许多罗兴亚人成了“无国籍人”。

若开及周边地区2012年以来一再爆发宗教族群冲突，佛教徒暴民多次攻击和摧毁罗兴亚人村落并杀害数百人，约12万5000名罗兴亚人被迫离乡背井。

缅甸当局近期在若开邦的镇压行动再度引发国际社会对缅甸政府领导人翁山淑枝的批评，指她对罗兴亚人的处境无动于衷。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅