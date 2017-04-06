高量维生素D无助防心血管疾病

（联合早报网讯） 研究发现，每月服用高剂量维生素D，无助预防心血管疾病。

新一期《美国医学会杂志·心脏病学卷》5日发表的研究报告说，科学家之前已发现缺乏维生素D与心血管疾病之间存在关联，但先前一些临床试验均未观察到补充维生素D有助预防心血管疾病，而这可能是因为补充的维生素D剂量太少。

为此，新西兰奥克兰大学研究员斯克拉格招募了5000多人开展试验，参与者年龄介于50岁至84岁，其中25%的人缺乏维生素D。

这些研究对象被随机分成两组，其中一组服用维生素D，另一组服用安慰剂。首月服用5毫克，此后每月服用2.5毫克。

研究人员经过三年左右的随访发现，维生素D组共有303人出现心血管疾病，比例为11.8%；安慰剂组共有293人出现心血管疾病，比例为11.5%。两组在心血管疾病发病率方面并无显著差别。

把两组参与者进一步细分成参与研究时缺乏维生素D或有过心血管疾病历史等亚组，同样未发现服用维生素D与安慰剂的效果有明显不同。

研究员由此得出结论：不支持每月服用高剂量维生素D预防心血管疾病。

英国设菲尔德大学心血管疾病专家奇科评价说，许多人希望通过补充维生素降低疾病风险，但证据表明，这是在浪费时间与金钱，不如多吃蔬菜有益健康。

不过也有专家认为，尽管每月服用高剂量维生素D不能预防心血管疾病，但不排除调整服用剂量、频率和时间后能起到预防效果。

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