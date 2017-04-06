马国会展延355法案动议至下季辩论

（联合早报网讯）马来西亚国会下议院议长班迪卡今午在一名伊斯兰党国会议员辩论及支持伊党主席哈迪阿旺提呈的1965年伊斯兰法庭（刑事权限）修正法案（俗称355法案）动议后宣布休会，有关动议留到下一季国会会议才继续辩论。换言之，哈迪阿旺的动议尚未通过。

此举引起许多在野党议员抗议，包括民主行动党雪兰莪州蒲种区国会议员哥宾星、八打灵再也北区国会议员潘俭伟、人民公正党班登区国会拉菲兹、国家诚信党沙亚南区国会议员卡立沙末等都站起来，要求班迪卡给予他们机会发言，以反对该动议。

不过，就在一片争执声浪下，首相署部长阿莎丽娜援引议会常规提呈临时动议，要求提早结束今日的会议，并获得议长接纳。今天也是本季国会的最后一天，下一季国会会议将在7月24日举行。

哈迪阿旺今天在一片反对声中提呈355法案动议，并获得国会下议院议长接纳及批准辩论该动议。

这是哈迪阿旺第三次获得政府和国会议长允许提呈有关动议，但之前两次都没有进行辩论。按照程序，朝野议员在完成辩论后会投票表决是否通过动议。由于这是不涉及修改宪法的私人动议，因此只要简单多数票就能通过；一旦通过，哈迪阿旺就算成功提呈私人法案，这将意味着355法案通过一读。

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