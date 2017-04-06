人类尝试给黑洞拍摄首张“照片”

（联合早报网讯）人类终于要给黑洞拍摄第一张“照片”了。由全球不同地区八个射电望远镜组成的“事件视界望远镜”5日开启，这个口径相当于地球直径的虚拟望远镜将在未来10天内尝试观测银河系中心的超级黑洞“人马座Ａ＊”。

新华社报道，美国国家科学基金会是其中部分望远镜的资助方，基金会主席弗朗斯·科尔多瓦当天发表声明说，“事件视界望远镜”将尝试拍摄银河系中心黑洞的第一张“照片”，这是“一项令人激动并具挑战性的工作”，将有助验证一些最基本的物理学理论。

黑洞是一种体积极小、质量极大的天体，具有非常强的引力，在它周围的一定区域内，连光也无法逃逸出去，这一区域称为“事件视界”。“事件视界望远镜”实际上尝试观测的是黑洞的“事件视界”。

“人马座Ａ＊”距离地球2.6万光年之遥。按科学家的说法，给“人马座Ａ＊”拍照大体相当于“给月球表面的一个葡萄柚拍照”，因此需要动用地球大小的虚拟望远镜。另外，“事件视界望远镜”本次还将观测邻近星系M87的中心黑洞。

给黑洞拍照并不容易，无法即拍即得。天文学家需要用几个月来整理分析这10天获得的观测数据，预计2018年发布第一张黑洞“照片”。

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