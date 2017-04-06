马来西亚国会通过旅游税法案

（联合早报网讯）马来西亚国会今天通过2017年旅游税法案。旅游及文化部长纳兹里说，此法生效后，预计可为国家带来6亿至8亿令吉（约1.9亿至2.5亿新元）的税收。

他今天清晨在为旅游税法案（Tourism Tax Bill）总结时指出，如果国内酒店约1100万间客房的入住率达到60%，那这项新的征税措施可为国家带来超过6.5亿令吉（约2亿新元）税收；如果入住率达到80%，则可收取超过8.7亿令吉（约2.7亿新元）。

他说：“征收旅游税可确保国家旅游业每年都有稳定的发展资金，让此领域更具竞争力。”

该法案通过后，意味着所有酒店、旅馆等提供住宿的业者必须向游客征收旅游税，游客若没有缴税，可被禁离境。

今天是马来西亚本季国会会议的最后一天，为确保所有政府法案能通过，以便“让路”给伊斯兰党主席哈迪阿旺提呈1965年伊斯兰法庭（刑事权限）修正法案（俗称355法案）动议，下议院昨天进行了近20个小时的马拉松式会议，从早上10时开始开会，到了午夜时分以“停钟”的方式继续会议至今晨5时05分才休会，而最后一项通过的就是2017年旅游税法案。

尽管这项法案影响重大，但由于是在上述情况下通过，且马来西亚各界今日的焦点都在备受争议的355法案动议，因此旅游税法案的通过并没有引起太多关注。

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