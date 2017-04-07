美情报委员主席暂避涉俄干扰大选调查

（联合早报网讯）美国会众议院情报委员会主席、共和党众议员努尼斯6日宣布，他将暂时回避涉及俄罗斯干扰2016年美国总统大选的调查。

据中新社报道，努尼斯当天在一份声明中说，一些左翼团体向国会道德办公室发起针对他的指控，但这些指控是完全错误的，且带有政治目的。他希望尽早澄清这些指控。出于对情报委员会和美国会最大利益的考虑，他决定暂时回避涉俄干扰大选的调查，共和党众议员科纳韦将主导有关调查。

同日，众议院道德委员会宣布，该委员会决定回应公众关切，调查努尼斯是否曾在未经授权的情况下泄露机密信息。该委员会同时强调，调查的启动并不意味着有证据显示努尼斯有任何违规行为。

自特朗普就任以来，有关其竞选团队“通俄”、俄罗斯干扰美国大选等传闻持续引发关注。美参众两院情报委员会、联邦调查局等机构现已分别启动调查程序。

20名民主党众议员本周致信众议院议长瑞安，表达对努尼斯的质疑。他们认为，努尼斯与白宫关系过密，无法主导独立、公正的调查，应该回避涉俄调查。

在努尼斯6日宣布回避调查后，瑞安表态支持努尼斯的决定。他在一份声明中称赞努尼斯的正直和奉献精神。他同时表示，对科纳韦主导调查有信心。

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