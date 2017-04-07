安理会谴责朝鲜试射导弹

（联合早报网讯）联合国安理会6日发表媒体声明，强烈谴责朝鲜日前进行的弹道导弹发射活动，重申维护朝鲜半岛等地区和平与稳定的重要性。

据新华社报道，声明指朝鲜日前试射弹道导弹严重违反安理会相关决议。安理会要求朝鲜立即避免违反安理会相关决议的进一步举动，全面遵守决议对其规定的义务。

声明说，安理会谴责朝鲜所有弹道导弹发射活动，表示此类活动加剧地区及更大范围的紧张局势。

安理会重申维护朝鲜半岛及东北亚地区和平与稳定的重要性，愿致力于达成和平、外交、政治解决方案，欢迎安理会成员及其他国家通过对话协助达成和平、全面的解决方案。

另外，欧盟6日宣布对朝鲜实施新制裁措施，扩大对朝鲜投资与服务领域的限制。

根据欧盟当天发布的声明，欧盟决定将对朝鲜的投资禁令扩大到军火、冶金和金属加工、航空航天等行业。欧盟还将限制在化工、采矿、炼油、计算机等领域对朝鲜的个人或实体提供服务。

同时，欧盟宣布将四名个人列入对朝鲜制裁“黑名单”，这使得受到旅行限制和资产冻结的人数达到41人。

声明说，欧盟扩大制裁措施是因为朝鲜的行动违反了联合国安理会多项决议，对地区及国际和平与安全构成严重威胁。

韩国军方5日称，朝鲜当天早晨向朝鲜半岛东部海域试射一枚发射物，疑似弹道导弹。朝鲜在2016年1月6日和9月9日分别进行核试验，并多次试射弹道导弹。

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