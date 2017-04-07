韩检方明上午第三次狱中讯问朴槿惠

（联合早报网讯）韩国检方7日表示，8日将第三次在看守所讯问前总统朴槿惠。

据韩联社报道，继4日狱中首讯、6日再讯后，检方将周末无休，保持两天一讯，加紧调查朴槿惠。

检方7日上午也已提请延长逮捕朴槿惠的期限，以便补充侦查涉贿罪行。

韩国《刑事诉讼法》规定逮捕期限最长20天，检方3月31日逮捕朴槿惠9日到期，可额外再剥夺10天的人身自由，而法院很少拒绝检方合理的延捕请求。

司法界普遍认为，为避免影响选情，检方将争取赶在大选竞选活动起跑的17日前公诉朴槿惠，最迟不晚于逮捕期满的19日。

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