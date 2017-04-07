叙总统办公室：美导弹攻击愚蠢且不负责

（联合早报网讯）叙利亚总统阿萨德的办公室表示，美国方面对叙空军基地实施导弹打击的行为“愚蠢且不负责”。

据报道，叙总统办公室还表示，导弹袭击一事“显示了美国的短视”，以及“对政治和军事事实的视而不见”。

7日凌晨，美国海军舰船发射巡航导弹对叙政府军一座基地实施了打击。据五角大楼消息，美军共发射了59枚导弹，目标是沙伊拉特机场。

据称，美国此次打击行动是为了报复叙利亚反对派控制区内日前发生的“化武袭击”。

美国总统特朗普称这次袭击“攸关国家安全利益”，叙利亚方面则指责美国的行为是“侵略攻击”。

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