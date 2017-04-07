世卫：叙化武袭击死亡人数升至84人

（联合早报网讯）世界卫生组织7日发布消息称，叙利亚伊德利卜省汗舍孔鎮化武袭击死亡人数上升到84人，545人受伤。

俄罗斯卫星网报道，世卫组织发言人亚沙雷维奇在新闻发布会上说：“从伊德利卜卫生局以及世卫组织当地代表处获得的消息显示，84人丧生，545人受伤。”他说，死者中包括27名儿童。

“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”4日表示，伊德利卜省汗舍孔鎮遭到化武袭击，80人死亡，200人受伤。

反对派把袭击归罪于叙政府军。叙利亚军队司令部坚决否认对自己的指责，并把责任归咎于武装分子和他们的支持者。

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