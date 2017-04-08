驻华朝鲜餐厅员工投韩一年 仍受韩政府严密保护

（联合早报网讯）韩联社报道，4月7日是去年4月弃朝投韩的12名朝鲜驻华餐厅女员工流亡韩国满一年的日子。据了解，她们目前仍接受韩国政府“保护”，让人质疑政府为防止她们与外人接触而进行管控。

去年4月8日，韩国统一部发言人郑俊熙在记者会上表示，朝鲜一家驻外餐厅的1名男经理和12名女员工集体投奔韩国，并于7日抵达首尔。上述投诚人员在海外生活过程中通过电视、互联网、韩国影视剧等了解到韩国的真实情况，认识到朝鲜所谓“优越制度”的虚伪本质，进而决心集体弃朝投韩。

韩国有关部门去年8月结束对上述人员的联合调查，他们正式迈入韩国社会，恢复自由身。另据了解，12名女员工已于今年3月进入韩国大学就读。按照政府的说法，这些投韩人员已顺利扎根韩国，目前正在专心学业。

然而据消息人士透露，投诚女员工仍被列为一级警卫对象，受到韩国政府严密保护。除极少数有关人士以外，几乎没有人知道女员工的学校和住址。一级警卫对象一般为朝鲜高层或强烈谴责金正恩政权的部分投诚人员。但这批人员既没有掌握朝鲜机密，也没有谴责过朝鲜政府，如此严加“看管”，让人质疑韩国政府实为控制其交际圈。一脱北者团体代表透露，民主社会律师团为确认女员工投韩是否出于自愿，几次申请与她们接触均遭拒。在得知女员工上大学后，该团体再次试图与她们见面，但仍未掌握她们的下落。

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