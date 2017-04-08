菲吕宋岛接连发生三次强震

（联合早报网讯）美国地质调查所（USGS）说，菲律宾吕宋岛的八打雁省今天（8日）接连发生三次里氏5级至5.9级的地震，地震持续了大约20分钟。

法新社报道，地震在今天（8日）下午3时08分来袭，震中位于马尼拉以南110公里的吕宋岛南部岸外。

在马尼拉马卡蒂（Makati）商业区的路透社记者说，他感受到一分多钟的震动。法新社记者则目睹马尼拉金融区有许多人逃出办公大楼。

当地电视台ABS-CBN播映的直播画面显示，靠近震中的八打雁（Batangas）港口有许多惊慌的乘客逃离乘客大楼。

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