土耳其居民与叙利亚难民发生冲突致30人受伤

（联合早报网讯）土耳其西部城市伊兹密尔一些居民8日与叙利亚难民发生冲突，造成30人受伤。

据新华社引述土耳其《自由报》报道，在听说一名土耳其儿童遭叙利亚人殴打后，约300名土耳其居民手持棍棒和刀具攻击居住在当地的叙利亚难民，冲突造成30人受伤。冲突发生后，约500名叙利亚难民被迫离开居住地。

报道援引一名当地官员的话说，自叙利亚难民到来后，当地类似冲突事件明显增加。他呼吁当局把这些难民安置到难民营。

土耳其接纳了300多万叙利亚难民，其中大多数人分散居住在土耳其各地，少数人居住在难民营。

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