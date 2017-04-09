特朗普：美中经贸关系须时间证明

（联合早报网讯）美国总统特朗普在习特会后发推文，表示“大量的善意与友谊已经形成，但经贸只有时间能证明。”

据星岛日报报道，特朗普在推文中写到，“中国国家主席习近平和夫人彭丽媛到美国作客，是莫大荣幸。大量的善意与友谊已经形成，但经贸只有时间能证明。”

美中两国领袖日前举行非正式高峰会，议题着重在朝鲜与经贸等，会后未发表联合声明，特朗普并在习特会期间决定飞弹攻击叙利亚。

白宫会后发表声明指出，特朗普注意到中国政府介入经济带来的挑战，并严肃关注中方产业、农业与网络政策对美国工作机会与出口造成的冲击。

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