（联合早报网讯）挪威首都奥斯陆（Oslo）警方8日晚在市中心发现及引爆一枚炸弹装置，并逮捕一名可疑男子协助调查。

当地媒体报道，警方在街道上发现一个可疑物体后立即封锁附近地区，包括关闭临近的地铁站，旋即派出拆弹专家及消防员到场引爆该炸弹装置。据警方称，爆炸比想象中更强烈。

警方暂时没有公布调查进展及被捕嫌犯的资料。

由于邻国瑞典不久前才发生卡车撞人群的袭击事件，挪威警方不敢怠慢。目击者表示，发现疑似爆炸物后，警方封锁了附近的所有街道，餐厅及商店也立即关闭，整条街顿时空荡荡。

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