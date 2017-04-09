老年人睡眠不足增加患病风险

（联合早报网讯）美国研究报告说，睡眠质量对老年人健康至关重要，老年人睡眠需求得不到满足会增加罹患一系列心理、生理疾病的风险。

据新华社报道，美国加利福尼亚大学伯克利分校研究人员在新一期美国《神经元》杂志上报告说，几乎每一种导致晚年死亡的疾病都或多或少与缺乏睡眠有关，已确认睡眠恶化与阿尔茨海默病、心脏病、肥胖、糖尿病、中风发病存在关联。

文章第一作者、加州大学伯克利分校心理学和神经科学教授沃克说，在延长寿命方面人类已经做得很好，但在延长健康寿命方面还远远不够，改善睡眠状况对后者有显著帮助。

人们年轻时容易进入深度和连贯的睡眠，可能最早从30多岁就开始出现睡眠时断时续、睡不安稳等状况。研究人员对以往大量与睡眠有关的研究进行梳理和分析发现，对老年人来说，代表着深度睡眠的非快速眼球运动睡眠明显减少，这是因为可以促进深度睡眠的大脑慢波及睡眠纺锤波等脑电波活动随年龄增长而减弱。

大脑产生的慢波和睡眠纺锤波有助于把信息从负责短期储存的海马区转移到负责长期储存、加深记忆的前额叶皮质。研究发现，睡眠退化与晚年记忆力衰退存在关联。

研究还发现，老年人大脑中，有助从睡眠状态转换到清醒状态的神经肽激素的调节能力也会减弱。这些神经化学物质包括甘丙肽、下丘脑泌素等。缺乏这些激素会打破老年人的睡眠节律，使他们白天感到疲乏，晚上又难以入睡。

研究人员提示，遇到睡眠问题后，第一反应不应该是吃安眠药。安眠药只能令大脑镇静，却不能帮大脑自然入睡，因此安眠药催眠不能替代大脑正常运转所需的自然睡眠周期。

研究人员还强调，改善睡眠质量与延长睡眠时间同样重要。沃克说：“以前的研究过于关注人们所需的睡眠时间，但也许睡眠时间足够，但质量不佳……事实上，睡眠既需要质，也需要量。”

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