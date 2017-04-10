快讯：菲律宾岸外发生6.1级地震

网络世界出现越来越多假新闻，混淆视听。在网上看到疑似假新闻的内容，你会：(2017年4月7日开始投票)

Choices 宁可信其有，照样分享 分享，让其他人查证 查证并举报，杜绝假新闻 只要认为内容可疑就不分享 宁可信其有，照样分享 4.9% (28 votes) 分享，让其他人查证 6.29% (36 votes) 查证并举报，杜绝假新闻 20.28% (116 votes) 只要认为内容可疑就不分享 68.53% (392 votes) Total votes: 572