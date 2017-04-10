中国游客推高马国榴梿价格

（联合早报网讯）环球网援引马来西亚《星报》10日的报道称，大批中国游客的前来对马来西亚旅游业是一件好事，不过同时也是一把双刃剑，正大幅推高“水果之王”榴梿的价格。

迪沙鲁一家果园的主管爱丽丝说，中国游客来到后往往第一件事就是找榴梿，尤其是最受欢迎的猫山王榴梿。过去三四年间，来她果园的中国游客增加了50%，平均每周来二三十辆大巴。

她说：“他们对榴梿等热带水果的喜爱，可能是猫山王榴梿能轻松要价每公斤60至90令吉（约19至29新元）的原因。3年前，猫山王榴梿卖30令吉一公斤，人们已经不停抱怨了。”

除了榴梿，其他一些热带水果像芒果、黄梨、火龙果等也因为受到中国游客的喜欢，价格不断上涨。

不过，马来西亚榴梿价格攀升未必全是因为中国游客，或许也与出口需求扩大不无关系。

据马来西亚《中国报》报道，今年1月马来西亚联邦农业销售局曾表示，由于中国对榴梿需求不断增长，马国今年出口到中国的冷冻榴梿总额将倍增，预计从去年的3500万令吉，增至7000万令吉。

此外，《星报》本月初报道称，由于天气恶劣等原因，马来西亚榴梿收成将减少，需求却在增加，估计售价将继续上涨。

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