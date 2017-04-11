联合航空机位超卖 强制乘客下机引争议

（联合早报网讯）联合航空（United Airlines）因机位超卖，强行将一名乘客拖下飞机，结果在社交媒体引发争议。

这起事故发生在星期天（9日），联合航空一架准备从芝加哥飞往肯塔基州路易斯维尔（Louisville）的班机因为机位超卖，于是提出以800美元的赔偿金，以及一夜酒店住宿，寻找愿意放弃登机的乘客；放弃登机的乘客也可在隔天乘搭班机。

不过，由于没有乘客愿意放弃机位，结果班机无法准时起飞。

航空公司于是通过电脑随机选出四名乘客，强迫他们放弃登机。一对被选中的情侣在毫无争议的情况下离开飞机，但一名与妻子同行的亚洲男子却拒绝下机。他自称是一名医生，须于周一（10日）回到肯塔基州，因为他的病人在等他。

联合航空于是出动机场警员强行把该乘客带离飞机。一些乘客利用手机拍摄的视频显示，警员与一名中年男子在挣扎，男子被带离时不断高喊，现场可听到一名乘客惊呼：“天啊，看看你们对他做了什么？”

在推特上载有关视频的布里奇斯说：“因为机位超卖而如此对待一个要回返工作岗位的医生，这不是个好方式。”

他形容，那名医生在与警员挣扎的过程中看来流了血，另一段视频还显示他跑回飞机，不停地说：“我得回去。”

联合航空总裁穆诺茨过后在该公司网站上发表声明说：“这对所有人来说都是一起不快的事件。”

他透露，该航空正在“仔细检讨所发生的事件”，“我们也联络了这名乘客，直接与他对话，进一步解决这个问题。”

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