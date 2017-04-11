选举期间挑战特朗普 普利策奖表扬美媒体

（联合早报网讯）被誉为“新闻界诺贝尔奖”的普利策奖周一（10日）公布获奖名单，对在美国选举期间挑战总统特朗普的新闻报道予以表扬，并表达捍卫媒体自由的立场。

第101届普利策奖（Pulitzer Prizes）得奖名单在纽约的哥伦比亚大学公布。此前，美国媒体频遭白宫抨击报道不利于特朗普政府的“假新闻”，也因为没有准确预测特朗普当选而受指责。

不过，《华盛顿邮报》（Washington Post）记者法伦特霍尔德（David Fahrenthold）因对特朗普的慈善捐款做了一系列追踪报道，而获颁国内报道奖。

《华尔街日报》的努南（Peggy Noonan）则凭藉对2016年总统大选的深入分析赢得普利策新闻评论奖。

《纽约时报》是大赢家，在国际报道、特稿写作和突发新闻摄影三个类别中得到认可。该报凭藉对俄罗斯总统普京扩张海外势力的报道获得了国际报道奖。

普利策奖评委会主席普莱德指出：“普利策奖代表了两大核心价值观：对公共事务的独立调查，以及创新和严谨地诉说美国的故事。”

他说：“我不会对政治局势发表任何意见，我只想说，记者只须努力挖掘，做他们在做的就行了。”

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