韩代总统：朝鲜或进行“更大挑衅”

（联合早报网讯）韩国代总统黄教安今天（11日）警告，朝鲜可能会进行“更大挑衅”，并于未来几天再次展开核试炸。

黄教安说，他已下令韩国军方加紧监视朝鲜方面的活动，并确保同美国等盟友保持密切联系。

原为韩国总理的黄教安是在前总统朴槿惠被弹劾下台后代行总统职务。他说：“朝鲜可能在各类周年纪念，包括召开最高人民会议的时候进行更大挑衅，例如进行核试炸。”

朝鲜今天谴责美国在朝鲜半岛部署航母战斗群，并警告若紧张局势进一步升温，平壤已准备好“开战”。朝鲜也扬言可能会对鲁莽行事的美国，采取最强烈反击行动。

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