韩解密文件：全斗焕曾就无核武表遗憾

（联合早报网讯）根据韩国外交部今天（11日）公布的外交文件，1986年，韩国时任总统全斗焕曾向美国特使隆尼流露出因韩国没有核武器而感到惋惜的意思。

韩联社报道，根据外交部公布的题为《接见美国总统爱德华·隆尼特使》的外交文件，1986年美国和苏联商议裁军，10月15日美国前总统里根派遣特使隆尼访韩，向韩方说明裁军事宜。

全斗焕在与隆尼面谈时表示，美国提出“战略防御倡议”（SDI）后，美苏之间的谈判顺利进行。他由此推测，若韩国拥有三个核武，朝鲜就会答应与韩对话，两者是同样的道理。全斗焕同时强调“（韩国）决不使用（核武）。”

接着全斗焕还表示，里根就任总统后不久便提出“力量促和平”（Peace Through Strength）政策，而该政策确实奏效，苏联在该政策的推动下接受美方的裁军谈判提议。全斗焕说，“共产主义者如果没有被抓住把柄，是决不会响应对话提议的。”

1986年，韩美举行代号为“团结”（Team Spirit）的联合军演，朝鲜中断韩朝对话以示抗议，军事局势高度紧张。全斗焕的上述发言内容被解读为，全斗焕对韩国中断开发核武婉转地表示惋惜，认为这样一来很难在朝韩关系上做到“力量促和平”。

该文件指出，1983年11月时任美国总统里根访韩，全斗焕承诺停止开发核武。全斗焕于1980年通过军事政变上台，为争取美国的认可，承诺放弃核武开发，之后里根上电视公开表示支持全斗焕。

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