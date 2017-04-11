日媒：劳动力不足让日本看不到未来

（联合早报网讯）日本国立社会保障与人口问题研究所周一（10日）发布的“日本未来推算人口”数据再次显示出，日本正在朝着全球前所未有的老龄化国家行列迈进。

日本经济新闻网今天（11日）报道，虽然与五年前的推算数据相比，预计日本少子老龄化的速度将放缓，但是作为主要劳动力的生产年龄人口大幅减少的趋势没有改变。如果不采取少子老龄化对策、社会保障制度改革以及生产效率提高政策等根本性举措，日本将无法迎来充满活力的未来。

该报道指出，日本较为严重的问题是劳动人口将大幅减少。据推算，2065年日本15至64岁的生产年龄人口将比2015年减少四成。

预计到2040年，生产年龄人口将比现在减少两成以上，减至5978万人。当前生产年龄人口正以每年超过50万人的速度减少。从推算数据来看，预计未来20年生产年龄人口将大幅减少300万人。

目前，日本的建筑、运输和护理等行业的有效求人倍率（即有效职位数量与有效求职人数之比）已经超过三倍。如果人口持续减少，需要大量人手的行业将难以为继。从根本上提高生产效率和技术革新成为当务之急。

日本护理行业正在推进活用资讯科技和引入护理机器人等举措，但是劳动力仍赶不上随着高龄化进程的加快而不断增长的需求。

运输行业则正加紧推进部分取消指定配送时间服务等业务调整，但是只要配送件数不减少的话，以目前的人手维持一定的服务水平将十分困难。

劳动人口的减少对日本经济整体造成的冲击也很大。日本内阁府2014年的推算数据显示，日本人口在以目前的速度减少、生产效率也得不到改善的情况下，2040年代之后日本经济将陷入负增长。相反，要想将2040年代之后的实际经济增长率维持在1.5%至2%的话，必须维持1亿人口，并将生产效率提高至全球顶尖水平。

该报道指出，虽然快速见效的药方不多，不过有必要让女性工作、维持家庭的经济力，并加紧完善育儿环境。双职工家庭出现增加的话，日本的生产率有望提高，劳动力也很可能出现增加。

此外，让更多人参加工作的对策也不可或缺。提高退休年龄，增加老年人的就业，调整配偶者控除制度，促进主妇就业成为无法回避的课题。

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