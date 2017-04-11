俄提议禁14岁以下儿童使用社交网络

（联合早报网讯）俄罗斯国家杜马议员米洛诺夫周一（10日）向杜马提交了一份关于规范社交网络使用的提案，建议禁止14岁以下儿童使用社交网络。同时，在社交网站注册新账号的用户必须提供个人身份信息。

新华社报道，米洛诺夫当天提交到杜马数据库中的提案指出，新用户在注册时必须向社交网站运营商提供电子版的身份信息，包括个人身份证件（在俄境内的外国人和无国籍人士也需提供相关证明）、真实姓名和年龄。运营商则需根据这些信息设置相关权限，禁止14岁以下儿童注册账号。此外，利用虚假信息注册、在同一网站重复注册也被禁止。

该提案建议，违反上述规定的个人和运营商将被分别处以3000至5000卢布（约74至123新元）、10万至30万卢布的罚款。

俄罗斯民调机构全俄民意调查中心当天在其网站上发布的一份调查结果显示，在受访的600名成年俄罗斯民众中，有62%的人支持禁止14岁以下儿童使用社交网络，支持者中67%是18至24岁的年轻人。但对于注册新用户需提交个人身份信息则有52%的人表示反对，这其中有58%的人经常使用社交网络。

当前，一些俄罗斯人认为社交网络是造成一些社会问题的原因之一，小到诈骗，大到一些人相约自杀，而首先卷入这些悲剧事件的就是年轻人。

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