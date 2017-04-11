文在寅安哲秀改口挺萨德

（联合早报网讯）最近韩半岛安全形势面临挑战，最大在野党共同民主党籍总统候选人文在寅和国民之党籍候选人安哲秀对萨德系统入韩改变原有立场，表明可考虑在韩部署萨德。

分析指出，在距离大选剩下四周的情况下呈现“文安”两强争霸局面，中立选民成大选关键。因此，两位左翼候选人都为了吸引中立选民而“向右转”，凸显其国防维稳决心。

据韩联社报道，文在寅11日接受《朝鲜日报》采访时表示，若朝鲜继续用核武发起挑衅并发展核武力量，可能促使韩方执意部署萨德。但他同时指出，若朝鲜封存核武重返谈判桌，韩方可暂缓部署萨德，若朝鲜完全废除核武器，则不必在韩部署萨德。

文在寅此前一直主张，是否在韩部署萨德应由下一届政府作决定，且该问题须获得国会批准。

另外，安哲秀当天向记者透露，在国家安全事务中，朝核问题是重中之重。他将向中方表明要解决朝核问题须同美国合作。安哲秀曾反对在半岛部署萨德，最近改变立场，支持萨德入韩。安哲秀9日接受韩联社专访时表示，在萨德部署进程业已启动的情况下承诺执政后取消部署，不是一个总统候选人应有的面貌，总统有责任履行国家之间达成的协议。

分析认为，两位总统候选人都修正在萨德问题上的立场，是因为高度重视国家安全的中立选民成为本届大选关键。另据分析，文在寅和安哲秀高度重视安全事务，一方面是为了拉拢中立选民，另一方面，当前安全事务是最能吸引公众注意力的热点。

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