朝鲜拟强制逾60万居民搬离平壤

（联合早报网讯）据悉，朝鲜当局正在准备大规模的强制移民计划，将平壤约260万人口中的60余万人，迁往城市外围或平安道等其他地区。

韩国中央日报中文网引述一名朝鲜消息灵通人士的话报道，这是劳动党委员长金正恩下达的指示。如果移民计划顺利落实，这将成为平壤市史上规模最大的人口迁移。

该消息人士分析称，虽然这一措施打着“平壤市人口调整”的旗号，但实际上是赤裸裸的差别政策，完全是从出身成分、生活水平等因素出发，“金正恩想要以劳动党党员等核心阶层为中心，统一平壤市居民的‘血统’”。

也有分析指出，这一措施意在让反体制分子和动摇阶层无法住在平壤市内，从而稳固体制，将危害因素隔绝在外。

据悉，朝鲜已在公安机关——国家安全保卫省和人民保安部的主导下，开展居民成分调查等移民对象家庭选定工作。

朝鲜消息通称，移民对象家庭除脱北者或下落不明人士家庭外，还包括政治犯或收容所犯人的亲属、涉毒及伪造货币的犯人，以及制作、传播、销售韩国视频等与体制安危相关的罪犯等。

2012年金正恩执政后，在平壤也曾颁布部分惩罚性下放措施，下放对象主要是向家人或“人民班”成员传阅韩国视频或吐露对金正恩体制不满的人群。

韩国政府负责人称，朝鲜推动规模达数十万人的强制移民政策前所未有，“我们正在关注事态进展”。

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