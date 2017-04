美联航总裁就粗暴对待乘客事件道歉

(联合早报网讯)美国联合航空公司总裁穆尼奥斯11日就该公司强行把乘客拖下飞机的事件做出道歉。

他说:“我希望你们知道,我们承担全部责任,并将努力改正。”

在这之前,穆尼奥斯未针对此事道歉,还称该公司职员是根据既定程序处理这类事件,并指该乘客拒绝听从机场警察的指示。

10日晚,美联航飞往肯塔基州路易斯维尔的一趟航班因超额售票,须请四名乘客将座位让给其工作人员。

由于无人接受航空公司的补偿自愿让座,该公司于是通过电脑随机抽取乘客下机。其中一名被抽中的69岁亚裔男子拒绝下机。他称自己是医生,第二天有预约病人,无法推迟行程。

