美联航总裁就粗暴对待乘客事件道歉

（联合早报网讯）美国联合航空公司总裁穆尼奥斯11日就该公司强行把乘客拖下飞机的事件做出道歉。

他说：“我希望你们知道，我们承担全部责任，并将努力改正。”

在这之前，穆尼奥斯未针对此事道歉，还称该公司职员是根据既定程序处理这类事件，并指该乘客拒绝听从机场警察的指示。

10日晚，美联航飞往肯塔基州路易斯维尔的一趟航班因超额售票，须请四名乘客将座位让给其工作人员。

由于无人接受航空公司的补偿自愿让座，该公司于是通过电脑随机抽取乘客下机。其中一名被抽中的69岁亚裔男子拒绝下机。他称自己是医生，第二天有预约病人，无法推迟行程。

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

（视频来源：JayseDavid／Twitter）

美联航随即找来三名机场警察，他们在说服无果后，将这名乘客强行拖离座位。

此事引来各界一番声讨，一些政治人士及当地媒体抨击美联航与机场警方涉嫌侵犯人权，还有不少网友表示要抵制美联航。

点击阅读：强行将乘客拖下机 美联航遭各界狠批

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