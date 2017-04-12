日本政府向旅韩国民发出安全警告

（联合早报网讯）日本外交部11日向国民发出一份安全警告，要求前往韩国的国民注意安全，随时了解朝鲜进行核试验和弹道导弹发射的消息。

日本新闻网12日报道，日本外交部迄今为止因为外国的动乱和流行病等原因，向国民发出过安全警告，但是因为周边国家发射导弹而要求国民注意旅行安全，这是十分罕见的事情。其背景是美国有可能对朝鲜发起军事攻击，而朝鲜必然会对韩国实施反击。

日本外交部的安全警告称：“虽然还不是直接影响国民和侨民安全的状况，但是希望准备前往韩国和已经在韩国的国民侨民注意最新消息。”

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