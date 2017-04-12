韩政府认为特朗普推文意在向中国施压

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国外交部12日分析指出，美国总统特朗普11日在推特发文称“若中国不合作，美国将采取单独行动解决朝核问题”，其目的是在朝核问题上进一步向中国施压。

韩国外交部一名负责人分析说，特朗普的推文证明，美国高层领导人深知朝鲜核导问题的严重性、危险性和紧迫性，并再次强调中国在解决该问题上的重要性。

该负责人就美国卡尔文森号（Carl Vinson）航母战斗群再次驶向朝鲜半岛的情况表示，目前美国虽然很难对朝鲜直接采取军事行动，但通过军事手段等，尽可能向中国和朝鲜施压。

特朗普11日在推特上发文称：“朝鲜正在伺机寻衅。若中方决定帮助解决朝鲜问题，那会成为很了不起的事，如不提供帮助，美国将自主解决问题。”

特朗普于12日接受美国福克斯电视台采访，警告朝鲜称：“我们拥有世界上最强大的军队，他（金正恩）犯了错误，而且那是很大的失误。”

据韩国外交部另一名相关人士分析，从特朗普在推特和采访中传达的信息可见，他十分重视朝核威胁，并指特朗普通过空袭叙利亚恢复了自信，想要展现作为军方最高统帅的面貌。

据日本《经济新闻》12日报道，日本政府要求美国在对朝鲜采取军事行动之前，先与日本进行协商，美国对此表示接受。

对此，韩国外交部表示，韩美通过联合司令部随时进行沟通，不必担心美方事前不与韩方沟通而行事。

韩国国防部也表示，一切都在韩美同盟层面紧密合作进行，韩国不必向美方提出事先协商的要求。

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