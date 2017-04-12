韩大选倒数一个月 半岛安全成最大变数

（联合早报网讯）韩联社报道，“半岛危机”言论通过社交平台迅速扩散，导致民众恐惧心理陡增。在此情况下，朝鲜半岛安全成为韩国总统选举的最大变数，各党总统候选人主打“安全牌”，努力拉拢选民。

目前半岛紧张局势不断升温、很难预料。中美领导人日前会晤未就朝核问题获得成果，美国近日将卡尔文森号航空母舰战斗群部署至朝鲜半岛周围，朝鲜也可能以金日成诞辰105周年纪念日（4月15日）为契机发起新一轮挑衅。

在这种大背景下，各党总统候选人一方面密切关注半岛安全走势，另一方面竞相提出与半岛安全有关的竞选承诺。尤其是，在本届大选中上演“双雄对决”的文在寅和安哲秀就萨德入韩等安全问题积极表明立场，努力迎合中立选民。

文在寅昨日建议召开由5党代表及各党总统候选人参与的紧急安全会议。当晚，他还召开以半岛安全为主题的会议，并称“若半岛爆发战争，我将最先拿起枪杆和敌人战斗，维护国民生命和国家安宁”。

对文在寅建议召开紧急安全会议，安哲秀表示，需谨慎面对“半岛危机”言论等，政坛不应让国民忐忑不安。

执政的自由韩国党总统候选人洪准杓则把半岛安全当作实现“保守选民大团结”的契机。洪准杓昨日强烈批评“文安”对萨德入韩突然改变立场，称两人突然改变立场表明可考虑在韩部署萨德，令人怀疑两人是否具备领导人素质。

右翼在野党正党总统候选人刘承旼昨日会晤到访的朝核问题六方会谈中方团长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟，强烈批评中国反萨措施，并称“这对半岛安全构成严重威胁”。他还强调，维护半岛安全是本届大选的重中之重，因此“文安”不具备成为总统的资格。

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