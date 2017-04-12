日防长拟5月上旬访问越南

（联合早报网讯）日本国防部长稻田朋美最早或于黄金周长假的5月上旬访问越南，已开始就此协调。稻田希望与越南国防部长吴春历会谈，对朝鲜的核与导弹开发、中国的海洋活动表达共同关切，并确认强化防卫合作的方针。

共同社报道，日本政府相关人士12日透露了这一消息。

稻田去年11月在老挝举行的日本与亚细安防长会议上提出了防务合作构想“万象愿景”。据分析，稻田在会谈中将基于这一构想，提出在海洋安全领域加强对越南的支援，包括提高警戒监视能力。

如果日程协调顺利，稻田希望除越南之外还访问泰国。

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