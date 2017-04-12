纳吉不信任阿末扎希？

（联合早报网讯）马来西亚反对党领袖认为，首相纳吉正为退位铺路，但却不信任副首相及内政部长阿末扎希，因此才重用表弟希山慕丁，让后者兼任国防部长及首相署特别事务部长职，以便日后接班。

纳吉今天突然宣布，即日起委任防长希山慕丁兼任首相署部长，负责特别事务。反对党民主行动党国会领袖林吉祥随即发表文告说，这显示纳吉不信任阿末扎希及其他巫统部长。

他说：“我不认为这是纳吉在大选前下台的迹象，但这显示他意识到情况不妙，需要一名超级部长来拯救局面。在我看来，这不仅是纳吉对阿末扎希失去信心，更是对巫统诸侯失去信心。”

人民公正党副主席拉菲兹指出，这证明希山慕丁已取得纳吉的支持，而这不利于阿末扎希的仕途，巫统可能会因此爆发党争。“巫统内部的小裂痕在靠近党选时就会扩大……阿末扎希与希山慕丁各有人马，纳吉如此公开支持希山慕丁，意味着未来巫统可能会发生许多扯后腿的事。”

国家诚信党署理主席沙拉胡丁指这是纳吉要下台的迹象，而只有希山慕丁才真正获得纳吉的信任。“纳吉希望希山慕丁接任首相，以确保巫统在来届大选能保住政权。”

对此，希山慕丁促请反对党不要趁机离间巫统领袖的关系。他也否认这项委任与全国大选有关。

希山慕丁也是巫统副主席，他今日受询时说，挑拨离间是反对党的“工作”，他无需为此多加解释。

阿末扎希则发表文告说：“委任希山慕丁当首相署部长是合时宜的，我支持这项委任，这能令行政工作更顺利。”

阿末扎希也是巫统副主席。2015年7月，他取代因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件而遭革职的慕尤丁，出任副首相，但纳吉当时没让他一并成为巫统第二把交椅，而只是委任他为代署理主席。一般认为，阿末扎希和希山慕丁会在下届党选中竞逐署理主席职。

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