美俄就叙毒气问题激烈争执 同意彻查

（联合早报网讯）美国和俄罗斯周三（12日）同意，要求对上周叙利亚发生的化学武器攻击事件进行国际调查。这起事件促使美国总统特朗普向叙利亚总统阿萨德政权发动了一次报复性的导弹攻击。

美国之音报道，这个由联合国和武器专家联合进行萨林毒气调查的决定，是在美国国务卿蒂勒森与俄罗斯外长拉夫罗夫和总统普京在莫斯科会晤后几小时宣布的。有消息说，双方的会谈不时发生争吵。

在叙利亚发生的这次毒气攻击中，有至少85人死亡，数百人中毒。

蒂勒森在记者会上说，他告诉普京：“美俄关系目前处于低点。我们两国之间的信任度很低。”

普京在接受俄罗斯国家电视台采访的时候也认为，华盛顿与莫斯科之间的关系今年恶化了。

双方近期的争端是4月4日叙利亚化武袭击是如何发生的。蒂勒森说，美国“非常肯定”这次袭击是“有预谋的，是由叙利亚政府军策划和实施的。”

俄罗斯则指出，萨林毒气攻击要么是叙利亚抵抗力量的挑衅行为，要么是在叙利亚军机轰炸反政府武装的弹药库时引爆了里面储存的萨林毒气。

拉夫罗夫在记者会上说：“我们坚持，我们要进行非常彻底的调查，我们要求进行一次诚实的调查。”

他也表明，莫斯科不会“包庇任何人”。

蒂勒森这次访问莫斯科是特朗普1月上任以来，美俄之间举行的最高级别接触。这两个世界最大核武国家在许多问题上有分歧，例如莫斯科继续支持乌克兰东部正在与政府军战斗的反政府武装力量，以及美国情报界所认定的克里姆林宫指使电脑黑客干预去年美国总统大选等。

普京和曾经担任埃克森美孚石油公司首席执行长的蒂勒森相互非常熟悉。普京曾经给蒂勒森颁发过一枚“友谊勋章”。但是，自那以后，两国的关系降温了许多。蒂勒森周三说，俄罗斯染指美国大选是一个严重问题。

拉夫罗夫抗议说，俄罗斯是“污蔑攻击的”受害者。他指出：“我必须再次强调……到目前为止还没有任何人向我们展示出一个事实。给我们看看（俄罗斯非法参与美国政治的）证据，然后我们再做出回应”。

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