俄否决 安理会未通过叙化武决议草案

（联合早报网讯）联合国安理会周三（12日）就英美法三国起草的叙利亚化学武器问题决议草案进行表决，但由于俄罗斯投了否决票，草案未获通过。

英国、法国和美国起草的叙利亚化学武器问题决议草案，谴责本月4日叙利亚伊德利卜省发生的化武袭击事件，要求对此进行调查，并要求叙政府公布与空袭有关的各种细节信息。

表决结果为10票赞成、2票反对、3票弃权，俄罗斯和玻利维亚投了反对票，中国、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚投了弃权票。因有安理会常任理事国投票反对，草案未获通过。

俄罗斯常驻联合国副代表萨夫龙科夫在表决后说，当天付诸表决的草案在调查展开前就指出了制造袭击方，俄罗斯在磋商阶段就对此表示反对，并提出俄罗斯的草案，但西方国家仍强行付诸表决，破坏安理会团结。

此外，美国对叙利亚实施的军事打击违反国际准则，这一草案如获通过，就会将这一打击合法化。他呼吁对叙化武袭击事件进行独立、公正调查。

中国常驻联合国代表刘结一在表决后发言说，中方一直希望安理会在叙利亚化武问题上发出一致声音，并为安理会达成一个各方一致支持的决议草案作出了不懈努力。

他表示，安理会表决的草案包含了谴责叙利亚境内发生的使用化武行为、要求对有关事件进行调查等中方支持的内容，但部分其他内容完全可以为达成一致而作出修改。鉴于上述，中方对草案投了弃权票。

对于俄罗斯投了否决票，美国驻联合国大使黑莉指出：“俄罗斯的否决票意味着，它对问责说‘不’，它对配合联合国的独立调查说‘不’，它对可以协助推动叙利亚和平的决议说‘不’……国际社会已经阐明立场，如今轮到俄罗斯来证明自己（的立场）。”

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