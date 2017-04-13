美联航止血 溅血班机所有乘客全额退款

（联合早报网讯）联合航空（United Airlines）星期天（9日）强拖旅客离开机舱引发全球挞伐，眼见风波越闹越大，联航周三（12日）宣布，当天搭乘该航班的乘客都可以获得全额退款。

中央社引述《纽约邮报》（New York Post）的报道指出，联航发言人表示，9日搭乘3411班次飞机从芝加哥前往肯塔基州路易斯维尔（Louisville）的乘客，都将“获得机票费用的补偿”。

当天联航因超卖机位，强拖69岁医生陶成德（David Dao）下机，导致他血溅机舱。航警粗暴的画面在网络疯传后，全球挞伐声浪不断。

当时坐在陶成德身后，拍下他被脱离座位前画面的路易斯维尔市居民卡明斯（Joya Griffin Cummings）在面簿贴文，感谢大家把影片传出去。

她说：“感谢所有朋友和朋友的朋友，分享我拍下的陶医师被拖离航班前的影片。”

卡明斯也为陶成德说话，表示陶成德“并没有比其他乘客‘怒气冲冲或咄咄逼人’，他只是想回家”。

她说：“航空公司直到周一下午2时才能让他回家，他和其他乘客一样烦躁，询问为何选到他，并解释他是医生，上午要看诊。”

她指出：“ 航警上机带走他之前，我没担心过我的安全，没担心我小孩的安全，或担心我还怀有身孕。（但事情发生时）我担心坐在他正后方的我们会被肢体冲突波及，还担心在狭小的空间里，如果员警有武装该怎么办。”

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