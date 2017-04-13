金正男案 马国法庭再展延至5月30日

（联合早报网讯）朝鲜最高领导人金正恩同父异母长兄金正男在马来西亚遇害案今天（13日）过堂，但由于控方迄今尚未接获数个政府部门的报告，两名外籍女子被控谋杀金正男一案将再度展延到5月30日过堂。

星洲网报道，代表印度尼西亚籍被告西蒂艾莎的律师魏顺成及越南籍被告段氏香新委任的律师郑宝德，今日不约而同向法庭投诉，警方至今仍拒绝提供案发现场的闭路电视，以及三名已返回朝鲜男嫌犯的口供书给辩方，令辩方的工作难上加难。

段氏香的另一名代表律师拿兰星说，控方在两名女被告的控状中，指她们连同另四名仍在逃者一同犯案，却没有公开四名仍在逃者的身分或名字。

控方到底是否同意公开四个仍在逃者的身分，还是修改控状剔除两名女被告连同四个仍在逃者犯案的内容，答案料可在下一次的过堂揭晓。

主控官莫哈末依斯干达说，警方是援引刑事程序法典第112条文向两名女被告和三名朝鲜男子录取口供，这些口供书都不属于公共文件，所以控方没有义务公开或提供辩方有关口供书。

金正男是在2月13日在吉隆坡国际机场被两名女子刺杀，马国警方随后逮捕这两名分别是越南籍和印尼籍的女子，并从机场的闭路电视发现多名朝鲜嫌犯，包括朝鲜驻马二等秘书及高丽航空驻马职员。

朝鲜坚决否认涉及此案，并坚持被刺杀的男子不是金正男；不过，朝鲜拒绝交出躲在大使馆内的三名嫌犯。马朝关系因此事而闹僵，马国政府初期态度强硬，并一度考虑断交，不过在朝鲜禁止马国人离境后，马国政府被迫回到谈判桌上解决纠纷。

最后马国与朝鲜达成协议，允许金正男遗体和三名怀疑涉案朝鲜人返朝鲜，换取九名马国驻朝大使馆人员返马。

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