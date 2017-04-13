马女权组织促开除“先奸后娶论”议员

（联合早报网讯）马来西亚巫统打昔汝莪国会议员沙布丁被指发表“先奸后娶”论余波不断，全国逾20个女性权益组织联署，要求首相纳吉开除沙布丁。

当今大马报道，华总妇女组主席黄玉珠昨日（12日）召开记者会指出，她们已向这些组织收集签名，并将于下周呈给纳吉。

黄玉珠抨击，沙布丁的言论，与他的国会议员身份极不相称。她说：“我们期待一名国会议员能表达我们的不满，而这名国会议员却发表这种言论。一名前伊斯兰法庭法官岂能建议……强奸犯通过与受害者结婚来逃过监禁刑罚？”

马国妇女行动组织前主席何玉苓则促请纳吉，撤销沙布丁在来届大选上阵的资格。她说：“他的言论羞辱人民和国家最高的立法机构。”

社会主义党妇女组主席微诺塔（S Vinothaa）也附和何玉苓的说法。她指出：“这个言论反映出，女性权益是多么微小，也反映出我们国会议员的素质。”

微诺塔补充，从2000年至2015年，有超过3万7000宗强奸案，意味着平均每天有八宗案件，而逾半受害者年龄未满16岁。

超过60名女性权益组织代表出席这场记者会。她们所代表的组织包括甲州中华大会堂妇女组、森州中华大会堂妇女组、马国广东会馆联合会妇女组、马国潮州会馆联合会、马国中学华文教师联谊会和全国印裔权益行动组织等。

4月4日，行动党古来国会议员张念群要求修改《2017年性侵孩童罪行法案》 ，以便禁止童婚的建议。沙布丁反对此言，更语出惊人，宣称男子先奸后娶，有忏悔之意，是解决社会问题的方案。

不过，沙布丁之后否认提出迫使强奸犯迎娶受害者，好让强奸罪可通过这段婚姻获自动撤销的建议，更喊冤遭媒体断章取义，及不排除起诉媒体。

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