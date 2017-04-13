气旋库克将登陆 新西兰逾百学校关闭

（联合早报网讯）气旋“库克”（Cook）预计将于今天（13日）晚些时候在新西兰北岛北部登陆，当局疏散了沿岸地区的民众，并包括奥克兰大学在内的100多所学校也已关闭，提前应对可能遭遇的强降雨和大风等恶劣天气。

气旋库克此前侵袭太平洋岛屿新喀里多尼亚（New Caledonia），导致一人死亡。

新西兰气象部门说，库克可能给北岛北部的普兰蒂湾地区带来300毫米强降雨。此前，这一地区在气旋“黛比”过境时已遭遇强降雨并引发局部地区洪涝。

此外，北岛北部科罗曼德尔半岛地区今天宣布进入紧急状态，民防部门已要求该半岛东部沿海居民及时疏散。

奥克兰大学已宣布关闭校园，取消所有教学和实验室活动，推迟相关考试安排。新西兰北岛北部地区的百余所学校也宣布关闭。新西兰教育部还建议北岛中部城市陶波和罗托鲁阿的学校暂时关闭。

奥克兰交通部门则呼吁在市中心工作的民众留在家中。奥克兰是新西兰的最大城市，人口约为150万，几乎占新西兰全国人口的三分之一。

气象部门说，新西兰民众应考虑取消复活节假期的出行计划，“不要心存侥幸”，因为库克的到来可能引发恶劣天气和大面积滑坡等自然灾害。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅